نتنياهو يشيد بتصريحات الوزير البحريني

الأحد, 30 حزيران 2019 الساعة 18:03 | سياسة, عالمي

نتنياهو يشيد بتصريحات الوزير البحريني

جهينة نيوز:

أشاد رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو بتصريحات وزير الخارجية البحريني التي اعتبر فيها أن كيان الإحتلال جزء من التراث الإقليمي. وفي تعليقه على مؤتمر المنامة قال نتنياهو “وزير خارجية البحرين قال عقب ورشة المنامة الأخيرة أن “إسرائيل جزء من الشرق الأوسط، والشعب اليهودي جزء من وسطنا”، اضاف “نحن اليوم أقرب للدول العربية مما كنا عليه سابقاً”.

نتانياهو وفي تصريح له في مستهل جلسة الحكومة الصهيونية، أعلن أن كيان العدو فرض اجراءات صارمة على غزة، بما فيها وقف تزويد القطاع بالوقود. وقال نتنياهو إنه قد يضطر إلى اتخاذ خطوات أشد صرامة.

المنار


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