باحثون يبتكرون أصغر روبوت على شكل حشرة طائرة

جهينة نيوز:

تمكن باحثون من جامعة هارفرد الأمريكية من ابتكار روبوت صغير جدا على شكل حشرة مزود بلوح شمسي صغير للتحليق بأربعة أجنحة على ارتفاع منخفض.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه وفقا لدراسة نشرتها مجلة نيتشر هذا الأسبوع فإن طول الروبوت روبوبي إكس وينغ يبلغ أقل من خمسة سنتيمترات ويزن 259 ميليغراما فقط ما يسمح له بالوصول إلى الأماكن الضيقة أو القيام بمراقبة بيئية.

وتمكن الباحثون من التغلب على عقبة تزويد الروبوت بمصدر طاقة خارجي من خلال مولد فولطاضوئي وأربعة أجنحة.

وأشار الباحثون إلى أنه مع أن تحليق روبوبي يعد سابقة لكن لا يزال من الضروري إجراء تحسينات إضافية للسماح له بالتحليق المستمر في الهواء الطلق.