أجنحة الشام تفتتح مكاتبها في حلب

جهينة نيوز

افتتحت شركة اجنحة الشام للطيران مكاتبها في مدينة حلب يوم امس وذلك ضمن حفل كبير أقامته الشركة في فندق شيراتون حلب بحضور شخصيات رسمية كان أبرزها حضور عضو المجلس التنفيذي في محافظة حلب السيد علاء الدين مؤذن ممثل محافظ مدينة حلب وشخصيات اقتصادية وإعلامية عديدة إضافة إلى أصحاب مكاتب السياحة والسفر .

ووفقا لبيان صادر عن الشركة وصل جهينة نيوز نسخة منه قال مدير تطوير الأعمال في شركة أجنحة الشام للطيران أسامة ساطع في كلمة له خلال الافتتاح أكد فيها على أهمية إفتتاح مكاتب أجنحة الشام في هذه المرحلة تحديداً مع عودة التعافي إلى مدينة حلب.

كما أكد السيد نزار سليمان المدير التجاري للشركة بأن افتتاح هذه المكاتب سيلعب دوراً هاماً في تسهيل حركة سفر الجالية السورية من أهالي مدينة حلب ووصلهم مباشرةً مع بلدهم الأم.

تتضمن الحفل تكريم المغامر السوري سامر عقاد لوصوله إلى أعلى قمة جبلية في العالم قمة إيفرست ورفعه العلم السوري وصورة السيد الرئيس بشار الأسد.

كما تم إجراء سحب على عدد من تذاكر السفر المجانية للحضور، تخلل الحفل أيضا فقرات من القدود الحلبية التراثية أضفت جواً من السعادة على الحضور.

يأتي هذا الإفتتاح الرسمي مع عودة الأمان والاستقرار إلى مدينة حلب، المدينة الاقتصادية الهامة في سورية وإحدى أهم محطات طريق الحرير العالمي حيث ستساهم مكاتب أجنحة الشام للطيران في تسهيل الحجز والسفر لأهالي المنطقة الشمالية بشكل عام وأهالي حلب بشكل خاص.