الإرهابيون يواصلون اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على محردة والعزيزية وبريديج بريف حماة

الأحد, 30 حزيران 2019 الساعة 15:27 | شؤون محلية, أخبار محلية

الإرهابيون يواصلون اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على محردة والعزيزية وبريديج بريف حماة

جهينة نيوز

واصل إرهابيو “جبهة النصرة” اعتداءاتهم على المدنيين وممتلكاتهم في قرى وبلدات ريف حماة حيث استهدفوا صباح اليوم الأحياء السكنية في مدينة محردة ومنازل الأهالي في قريتي العزيزية وبريديج بريف حماة الشمالي.

وأفادت وكالة سانا بوقوع دمار في منازل الأهالي وممتلكاتهم والممتلكات العامة في مدينة محردة وقريتي العزيزية وبريديج شمال غرب حماة جراء سقوط عدة قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو “النصرة” من بلدة اللطامنة بالريف الشمالي.

وردت وحدات الجيش المتمركزة شمال مدينة محردة على مصادر الاعتداءات مستهدفة منصات إطلاق الصواريخ ومقرات لإرهابيي التنظيم التكفيري داخل بلدة اللطامنة موقعة قتلى ومصابين في صفوفهم.


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