أمل عرفة الى الظهور من جديد بعد اعتزالها الفن!

جهينة نيوز

بعد اعتزالها الفن عادت الفنانة السورية أمل عرفة إلى أجواء مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً بعد غياب لفترة قصيرة.

ونشرت أمل عرفة أمس صورة لها على حساب فيسبوك بعد انقطاع لاقل من شهر عن وسائل التواصل فيما اعتبر متابعوها ان تلك الصورة هي بمثابة إعلان عودتها بعد الاعتزال .

و ذكر موقع “الفن” أن عرفة تحضر لمشروع كبير لكنها تنتظر الفرصة المناسبة للبدء فيه على أن تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة فإما أن تطلقه وتظهر فيه خلال رمضان المقبل أو تؤجله لأجل غير مسمى.

وسبق وذكر الموقع نفسه أن قرار عرفة “المشهورة بشخصية دنيا” بالاعتزال جاء كردة فعل متسرعة نوعاً ما نتيجة الانفعال، وأنها لن تعتزل فعلياً وستعود عند أقرب فرصة.

ويعود سبب اعتزال أمل عرفة ، لاعتذارها عن لوحة عرضت في مسلسل ” كونتاك ” حول الكيماوي ودور الخوذ البيضاء في فبركته لاتهام الدولة السورية بالهجمات .

حيث اعتبر جمهور الفنانة أن اعتذارها من جمهور "المعارضة" غير مبرر كون ما قدمته من مشاهد يعكس حقيقة الوضع في سوريا.