انتشار كثيف وإجراءات أمنية مشددة تحسبا للتظاهرة المليونية في الخرطوم

جهينة نيوز

تحسبا للمظاهرة المليونية التي دعت لها المعارضة السودانية تشهد العاصمة الخرطوم إجراءات أمنية مشددة وسط تزايد الدعوات لضبط النفس لمنع أي عملية أمنية جديدة ضد المحتجين.

وتشكل التظاهرة "المليونية" المقررة اليوم الأحد اختبارا لمنظمي الاحتجاجات بعد العملية الأمنية الدامية، التي استهدفت ساحة الاعتصام في الخرطوم بداية الشهر الجاري، وخلفت عشرات القتلى والمصابين، بعد مهاجمة مسلحين بلباس عسكري ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وتأتي التظاهرة الجديدة التي يتوقع أن تنطلق ظهر النهار في وقت تُجري إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين.

وحذّر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، أمس السبت، من أنه لن يتسامح مع محاولات "التخريب" التي قد تتخلل التظاهرة.

وأعلنت "قوى الحرية والتغيير" أمس السبت عن مسيرة أطلق عليها اسم "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية".

المصدر: روسيا اليوم