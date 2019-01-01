"نتنياهو" يهدد بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة

جهينة نيوز

هاجم رئيس حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتيناهو اليوم الأحد منتقديه على التوصل لاتفاق تفاهم مع حركة حماس في قطاع غزة، مؤكدا أن ما يوجهه هو أمن إسرائيل وإذا اقتضت الضرورة القيام بعملية عسكرية جديدة فإنه لن يتردد بإصدار الأوامر.

وجاءت تصريحات نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة وقال فيها "نفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان. وفرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس، بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا لذلك، سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير".

وأضاف نتنياهو "نتخذ هذه الإجراءات بتنسيق كامل مع جميع الأجهزة الأمنية. الدعاية التي يمارسها بعض الخبراء، والكثيرون منهم يقدمون لنا نصائح لم يطبقوها عندما هم كانوا يحملون وظائف رسمية، لا تؤثر علينا. فهم سيكونون أول من سينتقدنا".

وقال نتنياهو "قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، وما يرشدني هو شيء واحد فقط، هو أمن دولة إسرائيل"، وذلك وفقا للقناة السابعة الإسرائيلية.

وأضاف "دعونا لا نشعر بالارتباك، سيكونون أيضا أول من ينتقدنا بعد الشروع في عملية عسكرية واسعة النطاق، وهو أمر قد يتعين علينا القيام به".

وجاء رد نتنياهو خلال جلسة سبقتها انتقادات من المعارضة في إسرائيل التي اتهمت نتنياهو بالإذعان لحركة حماس وقبوله إبرام اتفاق تسوية مع الحركة بموجبه يدخل لها الأموال على حد تعبريهم.