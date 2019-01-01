إعلامي مصري يثير ضجة بعد تغريدته "التحرش انتشر بانتشار التدين السلفي"!

جهينة نيوز

أثار الإعلامي المصري إبراهيم عيسى ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة ربط فيها قضية ظهور التحرش في مصر مع انتشار "التدين السلفي" على حد تعبيره، مقارنا بين ما كانت ترتديه طالبات الجامعات في الستينيات بالبلاد.

جاء ذلك في تغريدة لعيسى على صفحته بتويتر، حيث قال: "التحرش ظهر وانتشر في مصر مع انتشار التدين السلفي الذي يري المرأة بضاعة للفتنة وعورة ويخاف أن تثيره أصابع المرأة فجعلها تلبس قفازا أسود.. كانت بعض طالبات الجامعات في الستينات يرتدين جيبات فوق الركبة ولا يجرؤ أحد على التحرش بهن وهكذا تحول المجتمع المتدين بطبعه الي متحرش بطبعه".

وفي تغريدة منفصلة سابقة تطرق الإعلامي المصري إلى "مفهوم الإسلاميين" عن الدولة، قائلا: "يعتقد الإسلاميون أن البلد التي ينتمون لها هي مجرد سكن أما الدين فهو الوطن. لا يمكن لمن يؤمن أن الحاكم لابد أن يكون قريشيا أن يحترم الوطنية وما بالك بالديمقراطية!".

ونالت تغريدة عيسى عن التحرش نحو 5 آلاف تفاعل بعد 10 ساعات على نشرها.