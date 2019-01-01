البدء بأعمال البناء في "برج دلتا" ضمن مشروع ماروتا سيتي

جهينة نيوز

بدأت أعمال البناء في برج دلتا (Delta Tower) ضمن مشروع «ماروتا سيتي»، وذلك بعد حصول مالكيه على أول ترخيص بناء من محافظة دمشق، مع إنهاء استكمال جميع الإجراءات اللازمة، وذلك ضمن المقسم (H47) الذي يعدّ من أوائل التصاميم الحاصلة على موافقة اللجنة الفنية المكلفة دراسة التصاميم الأولية في «ماروتا سيتي».

هذا وباشرت الآليات عملها يوم الأربعاء الماضي، وتمت إزالة الطبقة العلوية الخارجية، وبدأ حفر المحاضر أمس.

إن بداية إصدار رخص البناء للأبراج في «ماروتا سيتي» تشكل دفعة كبيرة للانطلاق العملي للمشروع، وخاصة مع إتمام معظم أعمال البنى التحتية التي تم تنفيذها وفق المعايير العالمية، ما سيمكن أصحاب المقاسم الحاصلة على رخص البناء من المباشرة بأعمالهم.

ويضم المشروع مساحات واسعة من الحدائق والجامعات والمدارس، إضافة إلى مول تجاري ضخم، وثلاثة أبراج تعد من أكبر الأبراج في الشرق الأوسط، أحدها بارتفاع 70 طابقاً، وسوف يكون هذا المشروع من المدن الذكية عالمياً.

وفي تفاصيل مشروع ماروتا، سوف يكون هناك 186 مبنى سكنياً يتراوح ارتفاعها بين 11 و22 طابقاًً، وسوف يصل عدد المنشآت التعليمية إلى 17 منشأة، و12 مركز خدمات إدارية للاستخدام الحكومي، و5 دور عبادة، و4 محطات وقود، ومركزين صحيين، و4 مراكز حكومية كالوزارات والمصارف، إضافة إلى عدد من الصالات الرياضية.

وتبلغ مساحة الحزام الأخضر والحدائق في «ماروتا سيتي» حوالي 750 ألف متر مربع، على حين تبلغ مساحة المول التجاري حوالي 120 ألف متر مربع، ويعد أكبر مركز تجاري في سورية.

المصدر: صحيفة الوطن