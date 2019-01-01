اعلان قائمة لاعبي المنتخب النهائية المشاركة في دورة الهند الدولية لكرة القدم

جهينة نيوز

أعلن المدير الفني لمنتخب سورية للرجال بكرة القدم فجر ابراهيم القائمة النهائية للاعبين المشاركة في دورة الهند الدولية التي ستنطلق منافساتها في مدينة حيدر أباد في السابع من الشهر القادم.

وضمت القائمة النهائية ثلاثة وعشرين لاعبا هم إبراهيم عالمة وخالد حجي عثمان وخالد إبراهيم وحسن ابو زينب وعمرو جنيات وتامر حج محمد وفارس ارناؤوط ومحمد عنز ويوسف الحموي ونصوح نكدلي وكامل حميشة وخالد كردغلي وورد سلامة ومحمد كامل كواية وحسن خضور وعلي حسن وفراس الخطيب ومحمد المرمور ومحمد الأحمد وعبد الله الشامي وعبد الرزاق محمد وماهر دعبول وشادي الحموي.

واستأنف ابراهيم المعسكر التدريبي بعد راحة ليومين منحها للاعبين بحصة تدريبية مساء امس على ملعب الفيحاء بدمشق تركزت على النواحي التكتيكية وتحديدا الناحية الدفاعية والانتقال من الدفاع للهجوم والتمركز الصحيح وبناء الهجمات.

ويلعب منتخبنا اولى مبارياته في دورة الهند مع كوريا الديمقراطية في الثامن من الشهر القادم على ان يلتقي منتخب طاجيكستان في العاشر منه ويختتم مبارياته مع المنتخب الهندي مستضيف الدورة في السادس عشر من الشهر نفسه.