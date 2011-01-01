الحكومة والمعارضة في فنزويلا تستأنفان المفاوضات

جهينة نيوز

تستأنف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وفريق زعيم المعارضة خوان غوايدو المفاوضات في محاولة للتوصل لحل للأزمة التي تشهدها البلاد وذلك حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين يوم امس السبت.

وقال الاشخاص المطلعين لرويترز إن كلا الجانبين لم يقرر بعد ما إذا كان سيجري المحادثات في أوسلو حيث عقدت المحادثات السابقة أم في باربادوس وإن المحادثات ستبدأ هذا الأسبوع.

وشجعت الحكومة النرويجية الطرفين على الاجتماع في أوسلو في أيار ولكنهم لم يتمكنا من التوصل لأي اتفاق لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي أجبرت أكثر من أربعة ملايين فنزويلي على الهروب للخارج.