المالية تعد بمعالجة مشاكل صناعيي الرخام والغرانيت والحجر

جهينة نيوز

ناقشت وزارة المالية مع غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة سامر الدبس رئيس مجلس ادارتها خلال الاجتماع الذي عقد أمس بحضورعدد من صناعيي الرخام والغرانيت والحجر المشاكل التي تواجه هذه الصناعة منها المعوقات التي تعترض تصدير هذه الصناعة، وضرورة السماح باستيراد بعض المواد التي لا يستطيع المنتج الوطني منافستها من البلدان الصديقة، ومنح قروض ميسرة في المرحلة الحالية كبديل عن تعويض المنشآت المتضررة، و المطالبة بمنح المنشآت الصناعية الواقعة في منطقة السليمة الصناعية المحدثة بمرسوم بورقة ملكية من المحافظة، ومنع التهريب الذي أدى لتوقف بعض المنشآت عن العمل.

وفي ختام الاجتماع طلب المعنيين في وزارة المالية برفع مذكرة مفصلة بكل المواضيع التي طرحت للنظر بها ومعالجتها بالسرعة الممكنة مع الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب غرفة صناعة دمشق وريفها بالاستماع لمشاكل الصناعيين ومعالجتها وتسليط الضوء عليها، وتنفيذاً للوعود التي أطلقها الغرفة خلال اجتماعها مع لجنة الحجر والرخام والغرانيت وتأكيدها على إيصال مشاكل ومعوقات الصناعيين للجهات المعنية.