منتخب بيرو يهزم أوروغواي ويتأهل لنصف نهائى كوبا أمريكا

جهينة نيوز:

حقق منتخب بيرو فوزاً ثميناً على منتخب أوروغواي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين المنتخبين، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أرينا بيرنامبوكو"، فى ختام منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا فى البرازيل، لينجج فى التأهل إلى دور نصف النهائى للبطولة.

ويلتقى بيرو مع تشيلى - حامل اللقب - فى الدور قبل النهائى، والذى يشهد مواجهة أخرى ستجمع البرازيل - مستضيف البطولة - مع الأرجنتين.

وشهدت المباراة قيام حكم اللقاء بإلغاء 3 أهداف لمنتخب أوروغواي بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو .

وكان منتخب أوروغواي تأهل لدور الثمانية من النسخة 46 لكوبا أمريكا بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين أمام الإكوادور وتشيلى، وتعادل وحيد مع اليابان.

فى المقابل حجز منتخب بيرو مقعده فى ربع النهائى بعدما احتل المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، حيث فاز على بوليفيا بنتيجة 3/1، وتعادل سلبيا مع فنزويلا قبل أن يسقط بخمسة أهداف دون مقابل ضد البرازيل