أمم إفريقيا: تعادل سلبي بين الكاميرون وغانا

جهينة نيوز:

تعادل منتخب الكاميرون حامل اللقب مع منتخب غانا سلبياً السبت في المباراة التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

ورفعت الكاميرون رصيدها إلى 4 نقاط في الصدارة بعد فوزها الافتتاحي على غينيا بيساو 2-صفر لتقترب من ثمن النهائي، فيما حصدت غانا نقطتها الثانية بعد تعادلها مع بنين 2-2.

وبالرغم من غياب الأهداف في المباراة و لكن تميز الفريقين بأداء متكافئ ، الكاميرون المتوجة خمس مرات في 1984، 1988، 2000، 2002 و2017 وغانا المتوجة أربع مرات في 1963 و1965 و1978 و1982.

وعجز منتخب غانا المكنى "بلاك ستارز" ("النجوم السوداء") عن فك عقدته مع منافسه "الأسود غير المروضة"، ففي أربع مواجهات في البطولة منذ عام 1982، اكتفى الأول بتحقيق تعادلين في دور المجموعات، وخسارتين في نصف النهائي آخرها بثنائية نظيفة في نسخة الغابون 2017 التي أحرزت الكاميرون لقبها.