سلاح الجو المسير في الجيش اليمني يشن هجمات واسعة على مطار جازان الدولي

السبت, 29 حزيران 2019 الساعة 23:47 | سياسة, عربي

سلاح الجو المسير في الجيش اليمني يشن هجمات واسعة على مطار جازان الدولي

جهينة نيوز:

شن سلاح الجو المسير مساء اليوم السبت، عدة هجمات بطائرات قاصف2k على مطار جازان جنوب السعودية استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافاً عسكرية أخرى بالمطار.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العمليات الهجومية بطائرات قاصف أصابت أهدافها بدقة عالية وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وأوضح العميد سريع أن قواتنا ستستمر في استهداف كافة المواقع والمنشئات العسكرية التابعة للعدو ومن ضمنها المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية ومنها تقلع الطائرات الحربية والمروحيات لقصف اليمن كونها تعتبر أهدافاً مشروعة لقواتنا.

المصدر المسيرة نت


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