مشاهد مروعة لاعتداء آلاف الكازاخستانيين على مئات العمال العرب بسبب صورة نشرها لبناني

جهينة نيوز:

مشاهد مروعة نشرها ناشطون للعمال العرب خلال تعرضهم للضرب من قبل عمال و مواطنيين كازاخستانيين غاضبين و السبب صورة.

و ذكرت قناة الجديد اللبنانية إن الشاب اللبناني إيلي داوود نشر صورة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وبيده جهاز لا سلكي وخلفه فتاة كازاخستانية، وبدا لاقط الإرسال الخاص بالجهاز في الصورة يغطّي فم الفتاة وراءه، الأمر الذي اعتُبر مسيئ بحق البلد و تسبت بأحداث عنف واسعة.

وأثارت الصورة حفيظة المواطنين هناك واعتبروها مسيئة بحق الفتاة، وما إن انتشرت حتّى تجمّع عمال كازاخستانيون وطوقوا مكان عمل الشاب وعمدوا إلى التهجم على جميع العمّال هناك بالضرب المبرح.

وبينت أن الشركة حاولت إخراج العمال العرب من المجمّع، بعد محاولات عديدة، وتمكّنت مؤخرا من إخراجهم بباصات لنقلهم إلى مدينة أخرى تبعد نحو 5 ساعات، ولكن الباصات تتعرّض أيضاً للرشق بالحجارة، على الرغم من استقدام تعزيزات عسكرية لتأمين خروجهم.