واشنطن تفتتح مشروع جديد لتهويد القدس المحتلة

السبت, 29 حزيران 2019 الساعة 21:55 | سياسة, عالمي

واشنطن تفتتح مشروع جديد لتهويد القدس المحتلة

جهينة نيوز:

ذكر موقع "معاريف" العبري بأن مبعوث الرئيس الأميركي ترامب للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرانبيلات، والسفير الأميركي في كيان الاحتلال الاسرائيلي ديفيد فريدمان بجانب عدد من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي سيفتتحون غدًا الأحد، ما يسمى بـ"النفق المتنازع عليه"، والذي بُني تحت منازل سكان حي سلوان بالقدس المحتلة.

وأدى حفر النفق لطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في حي سلوان والاستيلاء عليها.

ومن المقرر أن يتظاهر نشطاء من "حركة السلام الان" خارج مراسم الافتتاح الذي سيتم بين القدس العتيقة وحي سلوان.


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