ملكة هولندا تواجه انتقادات نادرة من النواب لاجتماعها مع ولي عهد النظام السعودي

جهينة نيوز:

انتقدت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة ونواب هولنديون اليوم الملكة ماكسيما بسبب اجتماع عقدته مع ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.

ونقلت رويترز عن انييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء قولها لصحيفة ألجمين داجبلاد اليوم إن “من الواضح أن الملكة الهولندية لم تطرح مسألة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع ابن سلمان” واصفة ذلك بأنه “أمر أكثر من محبط”.

وأضافت كالامار إن “مسألة لقائها بهذا الشخص أمر وبقائها صامتة أمر آخر”.

وكانت كالامار كشفت الأربعاء الماضي عن وجود أدلة موثوقة تستدعى إجراء مزيد من التحقيقات مع مسؤولي النظام السعودي في قضية قتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول بمن فيهم ولي عهد النظام ومستشاره سعود القحطاني.

وجاءت تصريحات كالامار بعد انتقادات من النادر صدورها من النواب الهولنديين لأحد أفراد الأسرة الملكية وقال عدد منهم: إنهم “سيناقشون الأمر في جلسة للبرلمان يوم الاثنين المقبل”.

وأوضح شورد شوردسما وهو نائب عن حزب (دي66) المنتمي للوسط والذي يشارك في الائتلاف الحاكم في البلاد في بيان نشره على تويتر: “أيا كان من وافق على إجراء ذلك النقاش بين ماكسيما وابن سلمان…فيمكن القول إن هذا الرجل لا يفقه شيئا عن الدبلوماسية وليس لديه أي دراية بالعلاقات العامة الجيدة”.