تعرف على اضرار تشغيل المروحة خلال النوم و كيفية تفاديها

جهينة نيوز:

كشف خبير في عادات النوم أن تشغيل المروحة الهوائية أثناء الخلود في سبات عميق يمكن أن يكون سيئا بالنسبة للنائم.

وكتب مارك ريدديك على Sleep Advisor، أن استخدام المراوح الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى الحساسية، كما أنها سيئة للأشخاص الذين يعانون من الربو.

وقال ريدديك بحسب صحيفة ذي صن: "بالنسبة لبعض الناس، فإن وجود مروحة السقف في الغرفة، يساعدهم على النوم أثناء الليل. وبالنسبة لآخرين، يمكن أن يمنعهم من النوم ويسبب نوبات الربو وجفاف الأعين".

وأوضح الخبير أن المرواح يمكن أن تحرك الغبار في جميع أنحاء الغرفة، لتصل الجسيمات الدقيقة إلى الجيوب الأنفية، ما يمكن أن يسبب الكثير من المتاعب لمرضى الربو.

وأوصى ريدديك الناس بضرورة تنظيف المروحة قبل استخدامها، لأن الغبار المجمع قد يطير في الهواء في كل مرة نقوم بتشغيلها.

وينصح الخبراء بالبحث عن طرق أخرى للحفاظ على برودة غرف النوم أثناء موجة الحر، بما في ذلك استخدام المواد العاكسة خارج النوافذ والستائر ذات الألوان الفاتحة. كما يجب الاستحمام بالماء الفاتر قبل النوم وكذلك تناول المشروبات الباردة بانتظام، مع تجنب الكحول أو الكافيين أو المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.