لاعبة الكاراتيه مريم طريفي تحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم للأندية

السبت, 29 حزيران 2019 الساعة 20:38 | رياضة, رياضات أخرى

لاعبة الكاراتيه مريم طريفي تحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم للأندية

جهينة نيوز:

احرزت لاعبة الكاراتيه السورية مريم طريفي الميدالية الذهبية في بطولة العالم بالكاراتيه للأندية “الأسطورة السادسة” خلال منافساتها اليوم التي تقام بمدينة سيلانغور الماليزية بمشاركة اندية تمثل 15دولة.

وأوضح إداري نادي عمال اللاذقية هيثم حبيب أن طريفي أحرزت ذهبية وزن 43كغ بعد فوزها 6-صفر بالمباراة النهائية على لاعبة ماليزيا البلد المضيف مشيرا إلى أن اللاعب جعفر ملاح سيلعب غدا في منافسات وزن 68كغ مع بطل سنغافورة.

من جهة ثانية يشارك المدرب عصام قدسي الحائز على شهادة تدريب عالمية من الاتحاد العالمي للكاراتيه في تصنيف مدربي العالم لعام 2019 التي ستقام على هامش البطولة العالمية للأندية بماليزيا.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا