بوتين يستنكر "فرض" أفكار تروج للتحرر الجنسي في أوروبا

جهينة نيوز:

استنكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ما أسماه محاولة "فرض" لأفكار التحرر الجنسي والمثلية على أناس يرفضونها في الغالب.

وقال بوتين أثناء مؤتمر صحفي، اليوم السبت، على هامش قمة "مجموعة العشرين" في اليابان: "في بعض البلدان الأوروبية، يقال للآباء إن بناتهم لا يمكنهن ارتداء تنانير في المدرسة. ما هذا؟".

وكان بوتين قال في حوار سابق مع "فاينانشل تايمز" إن "أصحاب الأفكار اللبرالية يفرضون نوعا محددا من التعليم الجنسي في المدارس، والآباء يرفضون هذا النوع، لكن لا تتم استشارتهم"، مضيفا أنه تم اختراع هويات جنسية متعددة "ولا أفهم بالتحديد ما يقصدونه بذلك".

واتهم بوتين مروجي أفكار التحرر الجنسي بأنهم أشخاص "عدائيون يفرضون وجهات نظرهم على الأغلبية الساحقة".