علماء صينيون يطورون مادة نانوية تستطيع إزالة وقود الديزل من التربة والماء

جهينة نيوز:

طور علماء صينيون إسفنجة نانوية نافرة من الماء يمكنها إزالة وقود الديزل بكفاءة من المياه الملوثة والتربة.

وأوضح علماء في الأكاديمية الصينية للعلوم الفيزيائية في دراسة نشرتها مجلة “علوم البيئة” الصينية أنه يمكن للإسفنجة النانوية تقليل الآثار السلبية لوقود الديزل على نمو النباتات وديدان الأرض والأسماك وتساعد في تحقيق إعادة تدوير وقود الديزل.

ووفقاً للعلماء فان الإسفنجة يمكنها أن تفتح أفقاً واعدة لمعالجة تلوث وقود الديزل نظراً لكونها سهلة التحضير ورخيصة وصديقة للبيئة فضلاً عما توفره من تطبيقات كبيرة محتملة في المجالات البيئية والزراعية.

يذكر أن الإسفنجة النانوية تعتبر مادة ماصة لوقود الديزل صديقة للبيئة وتتحكم بفعالية في انتقال وقود الديزل ومن ثم إزالته من الماء والتربة.