طهران حول " INSTEX" : لا تؤمن المصالح الإيرانية

جهينة نيوز

في رد على إعلان الإتحاد الأوروبي تفعيل اتفاقية تجارة خاصة مع إيران بهدف تفادي العقوبات الأمريكية قال عضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد إبراهيم رضائي، إن الآلية المالية الأوروبية "إنستيكس" لا تؤمن مصالح إيران، ولن تمكن طهران من الحصول على عائدات النفط.

وأوضح رضائي في تصريح اليوم السبت، أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد طهران من خلال آلية إنستيكس المالية، حسب ما أوردت روسيا اليوم .

كما اتهم الأوروبين بأنهم غير صادقين في وعودهم لتفعيل آلية "إنستيكس"، وأنهم يسعون إلى إطالة الوقت، مشيراً إلى أن الأوروبيين لم يقدموا ضمانات قوية للالتفاف على العقوبات، ولا يمكنهم تفعيل الآلية المالية، طالما بقيت واشنطن تضع العراقيل أمامهم.

وأشار إلى أنه لا يمكن التفاؤل بمستقبل إنستيكس، داعياً الوفد الإيراني المفاوض إلى أخذ ضمانات من الدول الأوروبية لتفعيلها

و كان أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وروسيا والصين، يوم الجمعة عن تفعيل اتفاقية تجارة خاصة مع إيران " INSTEX " بهدف تفادي العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران مؤكدين انها تباشر حالياً أولى معاملات .

و قال الاتحاد الأوروبي في بيان صدرعقب اجتماع في فيينا، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لديها آلية تجارة خاصة مع إيران جاهزة ومفعلة بهدف تفادي العقوبات الاقتصادية الأمريكية. وذكر الاتحاد في بيانه أن "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت المشاركين بأن إنستيكس تعمل حاليا ومتاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأنها تباشر حاليا أولى معاملاتها".