ترمب يرفع الحظر عن عملاق التكنولوجيا الصينية "هواوي "

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه سيسمح لشركات التكنولوجيا الأمريكية بالتعاون مجددا مع شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا الصينية ، مؤكداً السماح "ببيع عدد كبير من هواتف هواوي الصينية في الولايات المتحدة، وسيكون بمقدور الشركات الأمريكية أن تبيع المنتجات الصينية دون أي مشاكل".

وقال ترمب في إعلان وصفه بـ"المفاجئ" بعد محادثات مع الرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية اليوم السبت، إن الصينيين "يعتقدون أنهم قادرون على عمل شيء لا يمكن لأحد القيام به (تقنيات اتصالات الجيل الخامس 5G )، ولدينا إنتاج مشابه في سيليكون فالي في كاليفورنيا، وسوف نستمر في إنتاج وبيع تلك الهواتف (هواوي)، وليس لدي مشاكل مع الشركات التي لديها قدرة تسويقية".

وتعد تقنيات الجيل الخامس أكثر تقنيات الاتصالات تحولاً في دعم الذكاء الاصطناعي، ويتوقع منها إحداث طفرة في تحقيق حلم السيارات ذاتية القيادة، والتحكم بالمدن الذكية، وغيرها من طموحات التطور التقني بالعالم.

ورغم مهادنة ترمب في موضوع الأزمة الأعنف في الحرب التجارية الأمريكية الصينية، وهو موضوع الحظر على تقنيات هواوي، قال ترمب إن "هذه القضية تنطوي على تعقيدات كثيرة"، في إشارة إلى عدم حسم ملف مشكلات تجارة التكنولوجيا بالكامل بين البلدين.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تفرض رسوما جديدة على الصين، لكنه أضاف أن إدارته لن تلغي الرسوم السابقة، موضحا أنه مستعد للمضي قدماً في التفاوض مع الصين التي وصفها بأن "لديها رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق معنا".

وأعاد ترمب التأكيد على أهمية فرض الرسوم الجمركية بالقول إن الممارسات التجارية السابقة غير العادلة كانت تخرج نحو 500 مليار دولار من الاقتصاد الأميركي، وهي التي تسبب العجز التجاري الأميركي مع الصين.

وعن الطلاب الصينيين، قال ترمب إن بإمكانهم القدوم للولايات المتحدة وسوف نسمح للطلبة من الصين ليأتوا إلى المدارس والجامعات، وأن الأشخاص اللامعين والمميزين سوف يكون بمقدورهم الحصول على البطاقة الخضراء الأميركية للإقامة الدائمة.

المصدر وكالات