واشنطن لن ترفع التعريفات عن البضائع الصينية

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يفرض رسوما جمركية جديدة على البضائع الصينية بعد تحقيق الرسوم المفروضة مؤخرا نحو 350 مليار دولار أمريكي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في أوساكا اليابانية اليوم السبت: "لن أفرض رسوما جديدة على الصين على الأقل في الوقت الحالي، ولكننا لن نرفع التعريقات الجمركية الحالية لقد حققنا أرقاما مذهلة 350 مليار دولار".

وأضاف ترامب: "اجتماعي مع الرئيس الصيني شي [جين بينغ] كان ممتازا جدا"، متابعا "عقدنا اجتماعات ممتازة وسوف نستمر في التفاوض مع الصين".

وتابع ترامب: "سوف نعمل مع الصين لمحاولة إيجاد صيغة أو صفقة… الصينيون سوف يدفعون هذه الأموال وسوف يشترون قدرا كبيرا من المنتجات الزراعية الغذائية، وأعطيناهم قوائم يمكنهم شراؤها".

وأوضح ترامب: "المزارعون كانوا يعانون من أوقات عصيبة قبل مجيئي إلى هذا المنصب".