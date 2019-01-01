كوريا الشمالية ترد على دعوة ترامب مقابلة كيم على الحدود!

جهينة نيوز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت إنه يود لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مطلع هذا الأسبوع في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين الكوريتين.

من جانبها اكدت كوريا الشمالية إن اقتراح الرئيس الأميركي "مثير للاهتمام جدا".

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن تشوي سون هوي النائبة الأولى لوزير الخارجية قولها: "نرى أنه اقتراح مثير للاهتمام جدا، ولكننا لم نتلق اقتراحا رسميا".

وأضافت "أرى أنه إذا عقدت اجتماعات القمة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة على خط التقسيم، مثلما يهدف الرئيس ترامب، فإنها ستكون فرصة مهمة أخرى لزيادة تعميق العلاقات الشخصية بين الزعيمين وتعزيز العلاقات الثنائية".