الأرجنتين يتغلب على فنزويلا ويتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا 2019

السبت, 29 حزيران 2019 الساعة 09:54 | رياضة, كرة القدم

الأرجنتين يتغلب على فنزويلا ويتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا 2019

جهينة نيوز

تمكن منتخب الأرجنتين من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 بعد فوزه على منتخب فنزويلا امس بهدفين دون رد في مباراة ربع النهائي.

وسجل "لوتارو مارتينيز" الهدف الأول لراقصي التانغو في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 74 أحرز "جيوفاني لو سيلسو" الهدف الثاني.

وسيواجه الأرجنتين نظيره البرازيل في مباراة نصف النهائي فجر الأربعاء القادم.

وهو الكلاسيكو رقم 33 بين المنتخبين العملاقين في البطولة القارية، والأول منذ 2007 في كوبا أمريكا حين فازت البرازيل بثلاثة أهداف دون رد في النهائي لتتوج باللقب الثامن في تاريخها.


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