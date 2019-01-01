ترامب يدعو كيم جونغ أون لعقد اجتماع بينهما خلال زيارته لكوريا الجنوبية

جهينة نيوز

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون لعقد اجتماع بينهما خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "بعد الاجتماعات العديدة والمهمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، سأغادر اليابان باتجاه كورية الجنوبية للقاء الرئيس مون جاي أون، وخلال وجودي هناك إذا ارتأى زعيم كوريا الشمالية ضرورة (للاجتماع)، سألتقيه على الحدود في المنطقة المنزوعة السلاح — لمصافحته والقول مرحبا".

هذا وسيتوجه ترامب إلى سيول من مدينة أوساكا اليابانية اليوم السبت حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين.

وفي منتصف حزيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى "رسالة جيدة جدا" جديدة من كيم جونغ أون، التي هنأ الأخير فيها الرئيس الأمريكي بعيد ميلاده.

وردا على ذلك، أرسل الزعيم الأمريكي رسالته، وكما ذكرت وكالة "يونهاب" يوم الأحد، نقلا عن وكالة "التلغراف" المركزية الكورية، أن زعيم كوريا الشمالية لاحظ أن "المحتوى ممتاز" للرسالة وقال إنه سيتم النظر فيها.

وقال فيكتور تشا، رئيس البرنامج الكوري في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن لـ"سبوتنيك": "هذه الرسائل مهمة جدا من أجل إعادة الاتصال بعد (القمة في هانوي)، وإعادة ضبط العلاقات، مع الأخذ بعين الاعتبار فشل قمة هانوي" السابقة.