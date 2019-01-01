بذريعة ارتفاع سعر الصرف: فلتان الأسعار يضرب أطنابه في اللاذقية والتجارة الداخلية تبرر!

جهينة نيوز

يفرض سيناريو غلاء نفسه مع كل ارتفاع في سعر الصرف وعلى مايبدو فإن وزارة التجارة الداخلية لم تستطع إلى الآن، وعلى الرغم من المناشدات لضبط الأسواق، إقرار آلية تسعير جديدة وموحدة تضبط إيقاع أسعار السلع المتسارع وخاصة عند كل ارتفاع في سعر الصرف تاركين لحيتان السوق الكبار مهمة تسعيرها حسب نسبة الارتفاع بسعر الصرف.

وحسبما افادت صحيفة تشرين فقد شهدت أسعار المواد الغذائية في أسواق اللاذقية حالها حال أسواق المحافظات الأخرى خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً في أسعارها بجميع الأصناف وذلك تزامناً مع ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة وباتت جميع المحال التي تدخل إليها لديها سيمفونية موحدة بأن جميع الأسعار ارتفعت بسبب ارتفاع سعر الصرف وبأن من يرغب في الشراء فليشتر وكل سلعة زاد سعرها مئة ليرة عن السابق إضافة إلى العديد من السلع الأخرى التي تم رفع سعرها مابين 50 إلى 200 ليرة للسلعة الواحدة من زيوت وسمون وأجبان ومنظفات وغيرها ويختلف السعر من محل لآخر ومن سلعة لأخرى.

محمد عبود صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالجملة في منطقة رأس شمرة في اللاذقية قال ارتفعت أسعار جميع المواد الغذائية مع ارتفاع سعر الصرف وحلقت عالياً من قبل تجار الجملة الذين يزودوننا بالمواد فسعر كيس السكر وزن 50 كغ وصل إلى حدود 12 ألف ليرة علينا بالجملة بعد أن كان يباع بـ11 ألف ليرة وكيلو الشاي وصل إلى 4100 ليرة بعد أن كان يباع بـ3800 ليرة وكيلو الأرز جملة 400 ليرة بعد أن كان يباع بـ300 ليرة مبينا أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة لارتفاع سعر الصرف خلال الأسبوع الفائت.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية- إياد جديد أوضح أن المديرية قامت بتكثيف دورياتها بعد شهر رمضان وعيد الفطر نظراً لقيام بعض التجار باستغلال الضغط على الأسواق ورفع الأسعار، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الصرف لا يؤثر بشكل كبير في أسعار السوق، إذ إن جميع المواد متوافرة قبل هذا الارتفاع، كما إنه لا يوجد أي نوع من الاختناقات تسوغ هذا الارتفاع.

وتابع جديد: قمنا خلال الأسبوع الماضي بتنظيم 68 ضبط عدم إعلان عن أسعار و38 ضبط عدم حيازة فواتير، ولكننا نحتاج إلى تعاون من قبل المواطنين للوصول إلى التجار المخالفين وتكثيف عملية الرقابة، لافتاً إلى أنه يمكن لصاحب الشكوى التواصل مع صفحة الوزارة على الفيسبوك أو الاتصال على الرقم 119 أو 2755820 للوقوف على أي حالات غش أو تلاعب بالأسعار وتنظيم الضبوط اللازمة.