في حلب 408 مدمنين على المخدرات يخضعون للعلاج و280 شخصاً أُوقفوا بتهم الاتجار

جهينة نيوز

كشفت المعطيات التي أثيرت خلال فعالية أقيمت في حلب مؤخراً على مدرج كلية الطب بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أن عدد الضبوط التي نظمها فرع مكافحة المخدرات في المحافظة وصل إلى 223 ضبطاً منذ بداية العام الجاري.

ولما كانت وزارة الداخلية تولي الاهتمام البالغ بملف مكافحة المخدرات، فإن عدد المتعاطين للمواد المخدرة في مدينة حلب لا يبعث على القلق الكبير، باعتبار أنهم يشكلون نسبة متدنية، ومرد ذلك الوعي الأخلاقي إلى جانب إصدار التشريعات الخاصة بهذا الصدد بغية التشدد والحد منها كقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993.

وقد أثمرت الجهود المبذولة في هذا الملف عن القبض على شبكات تهريب ومصادرة مواد مخدرة، إذ بلغ عدد الضبوط المنظمة 223 ضبطاً أوقف على إثرها 280 شخصاً ومصادرة 20 كيلو و700 غرام حشيش جاهز للاستخدام، و700 كيلو نبات حشيش خام و40 ألف حبة مخدر و763 أنبوبة مخدر، إضافة إلى 15175 حبة دوائية أجنبية مهربة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه.

والمعروف أن إصدار التشريعات التي تحد من انتشار هذه الآفة يسهم بشكل كبير في ردع كل من يتاجر بها، ناهيك بأن قانون المخدرات أتاح للمتعاطي الحق في عدم رفع دعوى عامة ضده في حال تقدمه أو أحد أقاربه وذويه بطلب رسمي للجهات المعنية لمعالجة وضعه.

ومــن جهتــه بيـن رئـيس الهيئــة العامــة لمشفى ابن خلدون في حلــب الدكتور بســام الحايــك أن عدد المعالجين خلال 2018 في مركز معالجــة الإدمان في المدينــة بلغ نحــو 140 مريضاً منهم 10 مريضات, و268 مريضاً تلقوا العلاج في العيادات الخارجية، مضيفاً أن علاج الإدمان يتم وفق برامج علاجية للمرضى سواءً في المشافي أو العيادات الخارجية وتقديم المشورة لهم ومساعدتهم على مقاومة استخدام المخدرات مرة أخرى والتغلب على الإدمان.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات كشفت مؤخراً في إحصائية صادرة عنها بخصوص المواد المخدرة المضبوطة خلال العام الفائت أنها وصلت إلى 5167 و272 غرام حشيش مخدر و1 كيلو و36 غرام هيروئين مخدر و12,088,842 حبة كبتاغون مخدرة و587155 حبة دوائية نفسية و47 كيلو و644 غرام قنب هندي و163 كيلو و230 غرام بذور القنب الهندي و67 غرام ماريجوانا وعدد القضايا 6599 وعدد الموقوفين 8409 متهمين.