الوثبة بطل الجمهورية للمرة الأولى بتاريخه

جهينة نيوز:

أحرز فريق الوثبة لقب بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه وذلك بعد فوزه على فريق الطليعة بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة ( 1-1), ضمن المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب تشرين بدمشق.

ووصل الوثبة إلى النهائي بعد فوزه على البريقة قانونا 3-صفر في دور الـ32 وفي دور الستة عشر فاز على الشرطة 3-1 وفي ربع النهائي فاز على الوحدة 3-1 وخسر ذهابا صفر-1 وفي نصف النهائي تعادل مع النواعير في حماة 1-1 وفاز إيابا بثلاثة أهداف لهدف.

اما الطليعة الطليعة تأهل إلى النهائي بعد فوزه على اليقظة 1-صفر ضمن الدور الـ32 وفي دور الستة عشر تغلب على المجد بخمسة أهداف لهدف وفي ربع النهائي تجاوز حامل اللقب الجيش بركلات الترجيح بعد تبادلهما الفوز بهدفين لهدف وفي نصف النهائي تخطى عقبة تشرين مستفيداً من أفضلية التسجيل بأرض الخصم فتعادلا 1-1 في اللاذقية وتعادلا في حماة سلبا.

المصدر: جهينة- سانا