أبراج يوم السبت مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٩/ ٦: شخص ثابت، يكرس حياته لكل ما يعتقده انه صواب، قادر على التحكم بنفسه، شديد الوعي، احياناً يتجاهل وهو سلاحه الاقوى، يحب الاستقرار، سريع الفهم، قوي الذاكرة، شخص يسيره العقل والفكر، يكره المصروف والدفع بغير طريق، ناجح وجيد ومنظم، سنة تحمل لك تغيير سكن او ممكن نقل من مكان لآخر، سنة ترويج بمجال فني اعلامي صحافي لذلك يوجد تقلبات غير متوقعة لكن حركة النجاح بالمسائل المالية سوف تكون اكثر اي فرصة للتعلم سوف يكون لها آثار بعيدة المدى، سنة تقدم عنوان سنتك، حظ سعيد.

الحمل: استفيد من هذا اليوم حتى تحقق أمنية أو توسع دائرة تحركاتك، وتريد أن تعالج وضع مادي بذكاء وحاول أن تقدم مساعدة لأحد من محيطك، بساعات المساء تفكر أن تقوم بعمل جماعي وتنشط وتعطي كل اهتماماتك والتحرك القريب توضح كل أمورك وسوف تطل على فترة مميزة، سفرة قصيرة ممكن أن تفكر مع أخ أو جار أو حتى تصب الألفة والمحبة أكثر مساءً عند الحمل.

الثور: بما أن القمر ببرجك حتى ساعات المغيب، لا تخاف من التجديد فقط انتبه من غيرة يظهرها لك أحد ما، محاسبة تزعجك لكن ساعات المساء يترك القمر برجك ويذهب لبرج الجوزاء، تحيا بشكل سليم، يوجد أمور تحاول أن لا تتأذى منها هي الأمور المالية، لأن هناك أمور مالية تظهر فجأة، سوف تحضّر لفترة مزدهرة على صعيد مالي أو دفع أو استحقاق عندك مولود الثور.

الجوزاء: بما أن الفترة فيها توتر وتساؤلات تكتشف بعض الخداع، عليك أن تنتظر مساءً حتى تعلن عن عمل جديد في مجالك، ينتقل القمر لبرجك يعطيك طاقة لذلك حاول أن ترطب الأجواء بساعات المساء، واحتمال يومين مقبلين سوف تسلط الضوء على أمور غامضة وتكتشف أسرار وتحقق هدف بعد جهد ومصاعب والمكافئة هي نجاح لك مولود الجوزاء.

السرطان: من الصباح تنشط بحياة اجتماعية وهذا أمر جيد لأنه سيفسح لك مجال بالتعاون والتقارب والمشاركة ولا تشوّه الأشياء لأن فترتك فيها تطورات، لكن المساء اكتف بالعمل البسيط والروتين ولا تبوح بأسرارك المهنية لأن ما يظهر عنك في ساعات المساء يعتبروه الأصدقاء سوء تفاهم لذلك احرص على الكتمان والتحفظ لأي شخص ان كان المساء مولود السرطان.

الأسد: نهار يحمل لك عمل كثير وبحاجة فعلاً لرعاية واهتمام لأنك مرتبك قليلاً إلا أنك تجتاز العراقيل وتخطط لوضع أفضل وتدفع بمكانتك الاجتماعية نحو الأفضل، وتعرف ماذا تريد، الشيء الذي لا يعجبك اتركه، تسمح بساعات المساء لتيار اجتماعي وصداقات ولقاءات وتصبح الطاقة قوية وايجابية عندك وتقدّر التفاصيل مساءً مولود الأسد.

العذراء: تتحدث عن رحلة عن سفرة عن مسائل تتعلق بشأن تربوي أو يمكن بيع وشراء، ساعات المساء اذا شعرت بتوتر السبب يعود لوجود القمر ببرج الجوزاء لا تقدر أن تقدر مدى تأثير القمر على المزاج لذلك تركز أكثر شيء على الشؤون المهنية أو تتعاطى مع مجموعة أو تنفعل قليلاً حاول ان تبقى ليّن واتبع حدسك لأن العمل سوع يظهر عندك مولود العذراء.

الميزان: بكل الأحوال تحمل لك الفترة أجواء ابجابية وحلول لبعض المشاكل وانعطاف نحو الأفضل، نصيحة لا تبدأ بجديد مهم سواء اذا كنت تريد أن توقع على عقد أو تفاوض بشأن عملية مالية، اطلب ضمانات، لكن مساءً وصباحاً سوف تقوم بتسوية على اثر ظروف، على كل حال تصبح الفترة مواكبة للسفر والاتصالات لك مولود الميزان.

العقرب: تبدو من الصباح مهتم بشأن شخصي عائلي أو عاطفي، إذا حابب أن تغامر كن دقيق واحسب ألف حساب لكل الحسابات بما أنك تحب الأوضاع الواضحة والصريحة هذا بدعك تجتاز العراقيل والصعوبات، مساءً تحفّظ قليلاً، يوجد مفاجئة سارة ويوجد انتصار بمباراة أو بقضية مالية أو يمكن أن تكشف أمر يخصك أو مصالحة أو أمور فواتير واستحقاقات تظهر عند العقرب مساءً.

القوس: ساعد نفسك من الصباح واحتمال تضطر لزيارة أحد الأصدقاء وتحقق نجاح لكن بعد ما تراجع أعمالك بتروي وتدرس كل العقود والاتفاقيات، تحاول أن تنظم أمورك وتنهي المهم منها، حاول أن تترك مشاعرك لنفسك، ساعات المساء جو من الشراكة والتواصل، حاول أن توسع أمورك وعالج وضعك وإذا قسوت قد يهرب منك الشركاء، بمعنى انتبه مساءً مولود القوس.

الجدي: بما ان القمر في برج الثور وصديق لك، يبتسم الحظ لك تقدر أن تناقش وتنسجم، لقاءات جميلة تصنع جاذبية في كل مكان، يحالفك الحظ لكن عليك أن تعرف أن المساء سوف ينتقل القمر للجوزاء هنا يتراكم العمل عندك وتهتم بالتفاصيل، لا تهمل صحتك حاول أن تتجنب هذه الفترة أي اتفاق عمل حتى لا تصاب بخيبة أمل، بمعنى عمل كثير مساءً أو تنقل أو تغيير حال عندك مولود الجدي.

الدلو: تركز من الصباح على قضايا عائلية وتبحث على الاستقرار وتخاف من انفعالات العمل أو ربما تصدم بأحد أفراد عائلتك، ساعات المساء يلعب الاصدقاء دور مهم بسير أحداثك، فترتك جيدة تفرح ببعض اللقاءات، تبحث عن عمليات مالية تجارية، تفرح بقضية تتعلق بأولاد أو المحيط العائلي سهرة له تسلية منافسة، صوتك مسموع مساءً مولود الدلو.

الحوت: نهار يحمل توسيع مشاريع ونقاشات مهنية، لا تفض بأسرارك ولا تكشف عن أوراقك، انتبه من مفاجئة مزعجة، المساء احتمال يتغير سلوكك مع أحد أفراد عائلتك ببعض الصعوبات انتبه من مواجهة وتقبّل العائلة، وإذا لم تتمكن من تغيير شيء لا تجرح أحداً بكلامك وتصرفاتك لأنه يوجد بعض الأعظال أو التصليحات تظهر عندك مساءً مولود الحوت.