صحيفة: الهجمات على الأنابيب السعودية جاءت من أراضي العراق

جهينة نيوز:

زعم مسؤولون أمريكيون أن الجهمات بطائرات مسيرة على خطوط الأنابيب في السعودية، الشهر الماضي، نفذت انطلاقا من أراضي العراق الجنوبية.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤولين قالت إنهم على علم بالموضوع، دون أن تكشف عن أسمائهم، بأن المسؤولين الأمريكيين توصلوا إلى هذا الاستنتاج ونقله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في اتصال هاتفي معه هذا الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تريد من بغداد أن تبذل مزيدا من الهجود لـ "كبح لجام المليشيات الموالية لإيران"، بما في ذلك منعها من استخدام الأراضي العراقية للهجمات على المصالح الأمريكية أو حلفاء واشنطن.

وحسب معلومات الصحيفة، فإن الجانب العراقي شكك في استنتاجات الولايات المتحدة وطلب مزيدا من الأدلة.

وكانت الولايات المتحدة تعتقد بأن الجهمات على أنابيب النفط انطلقت من اليمن.