الصين تعلن رفض العقوبات الأمريكية على إيران: استيراد النفط مهم لشعبنا

جهينة نيوز:

أعلن مبعوث الصين للمحادثات النووية لإيران في فيينا، الجمعة رفض بلاده للعقوبات الأمريكية على شراء النفط الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده ترغب في شراء النفط الإيراني رغم العقوبات.

وقال مبعوث الصين فو تسونغ المدير العام لإدارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية، "إننا نرفض فرض العقوبات من جانب واحد"، "بالنسبة لنا ، فإن أمن الطاقة مهم واستيراد النفط مهم لأمن الطاقة الصيني وأيضاً لمعيشة الشعب".

وعندما سئل عما إذا كانت الصين ستشتري النفط الإيراني، أضاف: "نحن لا نقبل هذا ما يسمى سياسة الولايات المتحدة الصفرية".

وأوضح أن جميع الدول المشاركة في المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني أعربت عن أسفها إزاء انسحاب الولايات المتحدة و "سياسة الضغط" الأمريكية.

وتعقد في العاصمة النمساوية فيينا، الجمعة محادثات بين إيران والأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي أعلنت الولايات المتحدة الانسحاب منه.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شراء النفط الإيراني ضمن عقوبات اقتصادية أمريكية أخرى ضد النظام الإيراني.

المصدر CNN