مسيرات جماهيرية حاشدة باليمن تنديدا بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي و ورشة البحرين

جهينة نيوز:

شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية اليوم مسيرات شعبية حاشدة نددت بمحاولات التطبيع التي يسعى الأعداء إلى تسويقها في أوساط الأمة العربية بمساعدة بعض الأنظمة العميلة.

وشددت الكلمات التي ألقيت في المسيرات الجماهيرية إحياء للذكرى السنوية لشعار “الصرخة في وجه المستكبرين” على أهمية العمل على إفشال مشاريع الاستكبار العالمي الهادفة إلى حرف بوصلة العداء في اتجاهات يرسمها الأعداء خدمة لمصالحهم.

وندد المشاركون في المسيرات التي شهدتها محافظات صنعاء وصعدة والمحويت وتعز بـ “صفقة القرن” و”ورشة البحرين” الهادفتين إلى تصفية القضية الفلسطينية ورددوا الهتافات المؤءكدة على أهمية مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

وشدد المشاركون على أهمية إيقاظ الشعوب لمواجهة قوى الاستكبار العالمي وفي مقدمتها أمريكا وإسرائيل ومخططاتهما العدائية للأمة العربية مؤكدين صمود الشعب اليمني الذي يدافع عن نفسه في وجه عدوان وحصار غاشم.