إصابات بالاختناق في تفريق مسيرة بالضفة ضد ورشة البحرين

جهينة نيوز:

أصيب عدد من المتظاهرين، اليوم الجمعة، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية، خرجت في قرية عزموط قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، تنديداً بـ"صفقة القرن" وورشة البحرين.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن "عدداً من المشاركين في المسيرة أصيبوا بالاختناق، من جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع، وأنه جرى علاج المصابين ميدانياً".

وكان عشرات الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالمصادرة في قرية عزموط، تلبية لدعوة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، ثم انطلقوا بعدها بمسيرة باتجاه تلك الأراضي، رافعين العلم الفلسطيني واللافتات التي تندد بما وصفوه بالمؤامرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وشعارات مثل "فلسطين مش للبيع"، و"لا لورشة البحرين"، و"لتسقط صفقة القرن".

من جانب آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين بعد ظهر اليوم الجمعة، بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم المصور الصحافي نضال اشتية، وأصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاماً، فيما أصيب المصور الصحافي نضال اشتية مصور وكالة الأنباء الصينية، بعيارين معدنيين خلال مواجهات قرية في كفر قدوم.

وكانت مسيرة كفر قدوم انطلقت من أمام مسجد القرية، حيث رُفعت فيها شعارات تندد بـ"صفقة القرن"، والورشة الاقتصادية في العاصمة البحرينية المنامة.

في سياق منفصل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، شاباً من مدينة جنين شمال الضفة الغربية أثناء مروره عند حاجز عسكري قرب المدينة، واعتقلت شاباً آخر من بلدة كفر راعي جنوب جنين عقب دهم منزله، بينما اعتقلت قوات الاحتلال الناشط المقدسي محمد الشلبي من منزله في القدس المحتلة. واعتقلت الليلة الماضية، أربعة شبان بحي وادي الجوز القريب من سور القدس التاريخي.