ايران تحيل شكواها بشأن انتهاك طائرة التجسس الاميركية لاجوائها إلى مجلس الأمن

الجمعة, 28 حزيران 2019 الساعة 18:39 | سياسة, عالمي

ايران تحيل شكواها بشأن انتهاك طائرة التجسس الاميركية لاجوائها إلى مجلس الأمن

جهينة نيوز:

قال نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية غلام حسين دهقاني ، إن وزارة الخارجية الإيرانية احالت شكواها بشان انتهاك طائرة التجسس الاميركية المسيرة للاجواء الايرانية الى مجلس الامن الدولي .

وأضاف دهقاني بحسب وكالة فارس ان الرسالة اشارة الى انه في حال تكرار مثل هذه الانتهاكات فان ايران تحتفظ بحقها في الدفاع عن حدودها المائية والتصدي لاي عدوان .

وقال ان الجانب الأمريكي يدعي أن طائرة التجسس لم تدخل المجال الجوي الايراني ، وهو بالطبع لا يمكن أن يثبت مثل هذا الادعاء لأن الطائرة سقطت بعد استهدافها داخل الاراضي الايرانية .


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