روسيا تكشف عن سلاح جديد و مذهل

جهينة نيوز:

لم ينجح الغرب مطلقاً في صناعة طائرات توازي إمكانيات الطائرات الروسية الميكانيكية و لكن لطالما الغرب تفوق في مجال الالكترونيات و بشكل خاص الرادارات و الحواسب و ذلك بحسب العديد من الخبراء العسكريين,, و اليوم روسيا لم تنجح في المنافسة في مجال الرادارات و الالكترونيات فحسب بل صنعت رادار جديد يعتبر ثورة تقنية غير مسبوقة.

و بحسب ما نقلت وكالات روسية فإن روسيا اختبرت النموذج الأولي من الرادار الفوتوني (الكمومي). وقال الخبير ألكسي ليونيكوف إن ظهور أول رادار فوتوني في روسيا له أهمية كبيرة في المجال العسكري.

وقال المدير العام للشركة المطورة، مكسيم كوزيوك، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، إنه خلال اختبارات النموذج الأولي والبرمجيات، تم الحصول على نتائج إيجابية.

ووفقا له، تمكن الرادار من بناء مسار الطائرات. والآن وكلت إلى المختصين مهمة إنشاء منصة محاكاة وتحسين البرامج والأجهزة الخاصة بالرادار.

و نقلت سبوتنك أن من ميزات رادار الفوتون الدقة أعلى مقارنة مع نظائره الحالية. وبالإضافة إلى ذلك لديه أبعاد أصغر، ووزن الهوائية أقل ويستهلك الطاقة أقل.

وأضاف ليونيكوف أن ظهور جيل جديد من الرادارات يعني الانتقال من الإلكترونيات إلى الفوتونات، سوف تقوم هذه الأجهزة بنقل المعلومات ومعالجيتها بسرعات عشرات وحتى مئات التيرابيت في الثانية. أي بمعنى أخر، سوف تظهر الإشارة المنعكسة من الهدف على الفور تقريبا، وسيتم تحديد أي هدف باحتمال 100%.

الاعتراض مستحيل:

أنظمة الرادار الكمومي تنقذ البشرية من إمكانية اعتراض البيانات. ستكون هذه التقنية أساسية في السنوات القليلة المقبلة — سيكون بإمكان مقاتلات الجيل السادس والغواصات الفريدة وأنظمة الإنذار من الهجمات الصاروخية العمل بشكل أسرع آلاف المرات، وقد انضمت الصين وروسيا والولايات المتحدة بالفعل إلى السباق للحصول على المنتج النهائي.

بالنسبة لجميع الأنظمة من هذا النوع، يحاول العلماء استخدام نفس الظاهرة — التشابك الكمومي. مبدأ التشابك الكمومي هو أن ينقل جسيمين مترابطين (على سبيل المثال، الفوتونات) عبر محطات ضوئية خاصة عالية القدرة على مسافة هائلة جدا. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن بناء جيش على الفوتونات وأجهزة إرسال خاصة، والتي سيكون من المستحيل هزيمتها.

في الوقت نفسه، تم تجميع أول نماذج أولية — مجموعة من الهوائيات الراديوية البصرية — وتم اختبارها في روسيا قبل 15 عامًا. شاركت الصين في إنشاء نظام مماثل، لكنها لم تذهب أبعد من تصنيع النموذج. بالإضافة إلى "المعادن" يتطلب برنامج فريد من نوعه. تقول مصادر في المجمع الصناعي العسكري إنه لوقت طويل، حاول خبراء من جمهورية الصين الشعبية، تحت ذرائع مختلفة، شراء البرامج والمتخصصين الروس، وتقديم أموال ضخمة. لم ينجح الحوار، ولم تصل المحاولات غير المشروعة لاكتشاف سر الرادار الكمومي الروسي.

خطوط الاتصالات الكمومية، التي يتوقع العلماء نشرها، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر الكمومية، بحلول نهاية عام 2021-2023، ستسمح لبعض الوقت لضمان السرية التامة لأي بيانات مرسلة عبر هذه الشبكة. ستتوقف الطرق الرياضية لفك تشفير خوارزميات التشفير عن العمل، حيث إن وحدات البت التي تحمل البيانات ستحتوي على الكثير من المعلومات التي ستحتاج إلى مليون عام حتى تتمكن الحواسب العملاقة الحديثة من فرزها. رابط البيانات الكمومية الأول والآمن يعمل بشكل كامل الأن. في عام 2017 ، أطلق علماء الفيزياء من المركز الكمومي الروسي بين فرعين لبنك سبيربنك في موسكو أول خط اتصالات كمومي، حيث نقلوا من خلاله بيانات مالية حقيقية. ومع ذلك، فإن ما حدث بعد ذلك كان أكثر ما يخشاه العلماء — كان الجيش مهتمًا بجدية بالتقنيات الكمومية.

اختبارات الرادار الكمومي:

أول من اعترف باهتمامهم بالرادارات الفوتونية (الكمومية) ، التي تعمل على نفس مبدأ التشابك الكمومي، تم الاعتراف به رسميًا من قبل الأمريكيين. في عام 2016 ، تم إصدار براءة اختراع في الولايات المتحدة لـ "الملاحة الكمومية في منطقة القطب الشمالي" ، والتي تعمل بملايين المرات أسرع من السونار التقليدي ويمكنها اكتشاف ليس فقط الأجسام، ولكنها أيضًا قادرة على رسم المعالم الجيولوجية لمنطقة معينة لا توجد معلومات موثوقة حول تشغيل هذا النظام. ومع ذلك، يتم إجراء تجارب على الرادار الكمي ليس فقط على الماء وتحت الماء، ولكن أيضًا في الهواء.

في عام 2017، بدأ اختبار التقنيات المماثلة في الصين. أجرى متخصصون من معهد الدفاع الرابع عشر CETC تجربة لإطلاق أهداف باستخدام الفوتونات على مسافة 100 كيلومتر. في وقت واحد تقريبا مع المتخصصين الصينيين، أظهر العلماء الروس أيضا ابتكارهم. ابتكر المجمع الروسي للتكنولوجيات الإلكترونية الراديوية نموذجًا تجريبيًا لرادار الفوتون لمقاتلة من الجيل السادس. أكد مصدر في المجمع الصناعي العسكري أنه يتم إنشاء رادار من هذا النوع في روسيا ليس كتركيب تجريبي، ولكن كمنتج كامل يمكن تثبيته على المقاتلات في غضون بضع سنوات.

معركة الفوتون:

بالإضافة إلى سرعة نقل البيانات الهائلة والكشف السريع عن الأهداف بشكل رهيب بالمقارنة مع الرادارات الواعدة بهوائي صفيف نشط، تتمتع الرادارات الكمومية بميزة أخرى — إنارة الأهداف الجوية بالضوء وهذا يسمح بكشف أي طائرة "شبح" وتكنلوجيا "التخفي". تشير آخر الأخبار حول القرارات في هذا المجال إلى أن العلماء الروس في السباق الفوتوني يتمتعون بميزة كبيرة. في عام 2002، طور علماء الفيزياء من مركز الكم الروسي، بقيادة ألكسندر لفوفسكي، طريقة لاستعادة التشابك الكمومي. وهذا يعني أن العلماء ساروا خطوة نحو التشفير الكمي، والتي لم تتوفر بعد للمتخصصين من الخارج.

على الرغم من أن شركة لوكهيد مارتن الأمريكية حصلت على براءة اختراع للرادار الكمومي منذ عام 2007 ، إلا أن نظام الكشف الكامل، الذي يمكن إنشاؤه لعدة أنواع من الحوامل في وقت واحد (على البر والبحر والجو) ، ظهر لأول مرة في روسيا. المشكلة الرئيسية في هذا الصدد هي المدى القصير. كلما زادت قوة إطلاق الفوتونات على النظام ككل، زاد تعرضه للخطر. ومع ذلك، تشير البيانات المتعلقة ببدء اختبار هذا النوع من النظام في روسيا إلى أن الجيش الروسي سيتلقى قريبًا نظامًا لا يعرف معنى "مقاتلة خفية" أو "غواصة غير مرئية".

ووفقا لمصادر في المجمع الصناعي العسكري، بعد بعض الوقت سيكون جاهزا للتركيب على مقاتلات سو-35، التي تنتمي إلى الجيل 4 ++. هذه التكنولوجيا، وفقا للخبراء، تسببت في زيادة الاهتمام بالمقاتلات الروسية. سوف يسمح الرادار، الذي يمكن اختباره على مقاتلة موجودة قبل عام 2021، للطائرة من الجيل 4 ++ كشف و"مسبقا" إسقاط أي طائرات "شبح"، بما في ذلك طائرات F-22 الأمريكية ومقاتلات F-35 وقاذفات B-2.