باريس سان جيرمان يمدد عقده مع نايكي لغاية 2032

جهينة نيوز:

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الجمعة أنه مدد عقد الرعاية الذي يربطه مع شركة "نايكي" الأميركية العملاقة للتجهيزات الرياضية حتى عام 2032، مؤكداً توقيع "أهم عقد رعاية في تاريخه".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مالية، غير أنّ بطل فرنسا أكد أنه تم تجديد العقد السابق الذي كان ينتهي في عام 2022 مع "نايكي" حتى عام 2032، وهو يمثل "أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي".

وبحسب قناة "أر أم سي سبورت" الفرنسية تبلغ قيمة العقد الجديد قرابة 75 مليون يورو سنوياً (85 مليون دولار)، مقابل 25 مليوناً سنوياً للعقد القديم.

وأفاد مصدر مقرب من النادي الباريسي لوكالة فرانس برس أن هذه الشراكة ستجلب "مبلغاً أكبر بكثير" من العقد الموقع في شباط/ فبراير مع مجموعة "أكور"، الراعي الجديد لقميص الفريق بدءً من الموسم المقبل بعد نهاية العقد الحالي مع طيران الإمارات، ومن المتوقع أن يوفر ذلك الى خزينة النادي بين 55 و70 مليون يورو سنوياً.

وبحسب المصدر ذاته فان هذه الاتفاقية "ذات تأثير فوري"، تضع سان جيرمان ضمن المراكز الخمسة الأولى للأندية الأوروبية في مجال الرعاية. وعلى سبيل المقارنة، تبلغ عائدات نادي برشلونة الإسباني ومواطنه ريال مدريد من "نايكي" و"أديداس" حوالي 150 و120 مليون يورو سنوياً تباعاً.

وقال رئيس النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي في بيان "يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة تعكس ما بات عليه النادي على الساحة العالمية والطموحات الكبيرة التي لدينا للمستقبل".

وكانت "نايكي" عززت علاقتها التجارية مع نادي العاصمة من خلال شراكة "حصرية" مع علامة "جوردان" التابعة لها، في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتابع الخليفي "بفضل نايكي وجوردان بعنا عدداً قياسياً من القمصان هذا الموسم، من بين الأعلى في كرة القدم الاوروبية"، وآمل في "مواصلة هذا النمو" تحديداً "في الأسواق النامية لكرة لقدم".

وبحسب دراسة نشرتها شركة "ديلويت" العالمية المتخصصة بالخدمات المالية في كانون الثاني/ يناير الماضي صنف سان جيرمان سادس أغنى ناد في العالم، مع عائدات قدرت قيمتها بـ 479،9 مليون جنيه استرليني (551،4 مليون يورو) خلال موسم 2017- 2018. علماً أنّ ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأغنى بعائدات وصلت إلى 674،6 مليون جنيه استرليني (قرابة 774 مليون يورو).

المصدر أ ف ب