لافروف.. بوتين وترامب بحثا مبادرة "الاستقرار الاستراتيجي"

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، أن روسيا، خلال لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عرضت مبادراتها في مجال الاستقرار الاستراتيجي.

وقال لافروف إنه "تم بحث قضايا الاستقرار الاستراتيجي" (دون تقديم تفاصيل)، مشيرا إلى أنه من بين القضايا التي تمت مناقشتها الوضع في سوريا وأوكرانيا"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأضاف أنه "تم تأكيد وحتى إبداء رغبة في مناقشة مجموعة واسعة من المشاكل، من الاقتصاد إلى الاستقرار الاستراتيجي.. حددنا مبادراتنا، التي تم تقديمها أيضا على هامش قمة مجموعة العشرين لعام 2017 في مدينة "هامبورغ" الألمانية، وفي آخر محادثات ثنائية بين الجانبين جرت في مدينة "هلسنكي" الفلندية.

ووفقًا لبيان صدر عن الرئاسة الروسية (الكرملين)، ناقش الزعيمان الأوضاع في إيران وسوريا وأوكرانيا وفنزويلا.