بوتين ينتقد سياسة ميركل حول اللجوء.. ويشيد بالوقوف جانب سورية

جهينة نيوز:

قبيل بدء أعمال قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تصوراته حول العالم في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في عددها الصادر الجمعة(28 حزيران / يونيو 2019)، حيث انتقد سياسة اللجوء للمستشارة الألمانية انغلا ميركل.

وقال بوتين في حديثه مع الصحيفة إن قرار ميركل في عام 2015 السماح لمئات الآلاف من اللاجئين بدخول ألمانيا كان "خطأ جوهريا. في نفس الوقت دافع بوتين عن وقوف بلاده إلى جانب الدولة السورية ضد المجموعات الإرهابية ووصفه بالعمل الصحيح والناجح.

فيما دافع بوتين عن سياسة ترامب بشأن اللاجئين رغم أنه لا يستطيع أن يشير عما إذا كان صحيحا أم لا بناء جدار على الحدود مع المكسيك، حسب قوله للصحيفة البريطانية.

وانتقد بوتين في المقابلة "فكرة الليبرالية"، التي قال إنها "تجاوزت هدفها". وقال بوتين للصحيفة: "لا يستطيع الليبراليون إملاء أي شيء على أي شخص مثلما كانوا يحاولون على مدى العقود الأخيرة".