اقتحام السفارة البحرينية في بغداد.. والبحرين تستدعي سفيرها بالعراق

جهينة نيوز:

اقتحم العشرات سفارة المملكة البحرينية في بغداد مساء الخميس, ورفعوا العلمين العراقي والفلسطيني بعد إنزال العلم البحريني.

وردت البحرين باستدعاء سفيرها في العراق صلاح علي المالكي للتشاور، وحملت الحكومة العراقية مسؤولية حماية سفارتها وقنصليتها.

واستنكرت وزارة خارجية البحرين ما وصفته بـ"الاعتداء المرفوض" الذي استهدف مبنى سفارتها "من قبل متظاهرين وأدى الى أعمال تخريبية في مبنى السفارة"، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية البحرينية على موقعها الإلكتروني.

وأعربت الحكومة العراقية عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين "بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وحصانة البعثات الدبلوماسية". وقالت إن الأجهزة الأمنية "اتخذت الاجراءات اللازمة لإخراج المتظاهرين من السفارة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء".

وكانت مصادر قد صرحت إن العشرات تم اعتقالهم في بغداد إثر اقتحام السفارة. وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن وزير الداخلية قد وصل مقر السفارة بعد الاعتداء.

وكان المتظاهرون يهتفون ضد استضافة البحرين لورشة اقتصادية للتنمية في الضفة وغزة قاطعتها السلطة الفلسطينية. وقال شهود عيان إن مسلحين شاركوا في المظاهرة.

من جانبه، وصف وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان على حسابه على "تويتر" الأمر بـ"المؤسف".