صفحة "Liverpool بالعربي" تهاجم صلاح و اتحاد الكرة المصري يعفو عن وردة

جهينة نيوز:

هاجمت صفحة " Liverpool بالعربي"، المختصة بمتابعة أخبار النادي الإنكليزي، صلاح بسبب دعمه لـ عمرو وردة المتهم بالتحرش الجنسي .

ونشرت الصقحة غير الرسمية لنادي ليفربول تقارير أجنبية تدين مساندة نجم ليفربول لزميله بعد واقعة التحرش، وعلقت قائلة، عبر تويتر: "مبسوط انت كده يا صلاح !! .. صحف العالم بتتكلم على ان نجم مصر بيدافع عن زميلة المتحرش !!".

وكان صلاح قد كتب تغريدات باللغة الانكليزية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "يجب معاملة المرأة بأقصى درجات الاحترام.. "لا" تعني "لا".. هذه الأشياء هي ويجب أن تظل مقدسة".

وأضاف: "أعتقد أيضا أن العديد من الذين يرتكبون الأخطاء يمكن أن تتغير إلى الأفضل، ولا يجب أن يتم إعدامهم، وهي أسهل طريقة".

وتابع: "نحن بحاجة إلى الإيمان بالفرص الثانية... نحن بحاجة إلى توجيه وتثقيف.. التجنب ليس هو الحل".

كما نشرت الصفحة تقريرا على الفيس بوك، يهاجم وردة بعد واقعة التحرش، كما يلوم على صلاح طلب منحة فرصة ثانية.

و في سياق متصل أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة الجمعة تخفيض عقوبة إيقاف عمرو وردة واستبعاده من معسكر الفراعنة لتستمر حتى نهاية الدور الأول فقط.

اتحاد الكرة كان قد أعلن سابقا استبعاد اللاعب نهائيا ودون رجعة من معسكر مصر في بطولة أمم إفريقيا بعد أزمة تسبب فيها وردة على مواقع التواصل الاجتماعي وواجه فيها اتهامات بالتحرش، قبل أن يدافع عنه بعض اللاعبين معتبرين ما حدث "حرية شخصية".

بذلك يغيب عمرو وردة عن منتخب مصر في اللقاء الأخير بدور المجموعات أمام أوغندا، قبل أن يعود للفريق بداية من ثمن نهائي البطولة.

المصدر وكالات