ارتفاع عدد ضحايا غرق العبارة في نهر الدانوب إلى 26 شخصاً

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات المجرية، ارتفاع حصيلة قتلى العبارة السياحية التي غرقت في نهر "الدانوب"، إلى 26 شخصا.

وأفادت مديرية الأمن في المجر، الجمعة، أن عدد ضحايا غرق العبارة في نهر الدانوب ارتفع إلى 26 قتيلا، عقب انتشال فرق البحث والإنقاذ جثتين، وفقا لما اوردته وكالة الأناضول.

وأشارت إلى مواصلة الفرق البحث عن مفقودين اثنين آخرين.

وكانت آخر حصيلة لقتلى العبارة السياحية الغارقة، هي 24 قتيلا، قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.

وفي 29 أيار الماضي، انقلبت عبّارة سياحية كانت تحمل على متنها 35 شخصًا، بينهم 33 كوريًا جنوبيًا، جرّاء اصطدامها بعبّارة أخرى في نهر الدانوب بالمجر، حيث جرى إنقاذ 7 منهم.

ونهر الدانوب هو أهم أنهار المجر، الذي يقسم البلاد إلى جزئين غربي وشرقي، ومن الأنهار المهمة الأخرى: "تيزا" و"درافا".