الكونغرس يخصص مبلغ 4,6 مليارات دولار لمواجهة أزمة الهجرة

جهينة نيوز:

وافق الكونغرس الأميركي الخميس بصورة عاجلة على مبلغ 4,6 مليارات دولار لمواجهة أزمة الهجرة على الحدود المكسيكية، في أعقاب عدد كبير من المآسي التي وقع ضحيتها اطفال ومناقشات كشفت عن انقسامات في اطار الحزب الديموقراطي.

واضطرت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي، الى الموافقة ولم تتمكن من ادخال البنود التي كانت ترغب باضافتها.

وينص القرار الذي تمت الموافقة عليه قبل ذلك بيوم في مجلس الشيوخ المؤلف من اكثرية جمهورية، على تأمين تمويل لاستقبال قاصرين ومراقبة الحدود أيضا، وهذا ما سيُعتبر انتصارا لدونالد ترامب.

وأشاد الرئيس الجمهوري من جهة أخرى بالموافقة. وكتب في تغريدة "عمل ممتاز من الجميع!"

المصدر: وكالات