ترامب يشيد بعلاقته الجيدة جداً بالرئيس بوتين

جهينة نيوز:

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"علاقاته الجيدة جدا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء بينهما عقد على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان.

وأعلن مستشار الكرملين من جهته ان الرئيس الروسي دعا نظيره الاميركي خلال اللقاء الى زيارة روسيا في ايار 2020 في مناسبة الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وأشاد ترامب لدى بدء لقائه المنتظر بترقب شديد مع بوتين بـ"علاقاتنا الجيدة جداً"، مضيفا "إنه شرف كبير لي أن أكون مع الرئيس بوتين".

وحول احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة ترامب لانتخابات 2016 مع روسيا، مازح ترامب نظيره بوتين في هذه المسألة حيث التفت إلى بوتين وقال بسخرية "لا تدخل في الانتخابات رجاء".

وردا على سؤال وجهه إليه صحافيون في البيت الأبيض حول فحوى محادثاته المقررة مع بوتين قبيل توجهه إلى اليابان قال ترامب "لا شأن لكم".

وقال الرئيس الأميركي "سأجري محادثات جيدة جداً معه"، مضيفا "ما سأقوله له ليس من شأنكم".

من جهته قال بوتين "مضى وقت طويل لم نلتق خلاله" مشيرا إلى أن إدارتي البلدين "عملتا كثيرا" في هذه الأثناء.

من جانب آخر قال مستشار الكرملين يوري اوشاكوف للتلفزيون الروسي "روسيا-24"، "لقد وجهنا دعوة الى الرئيس الاميركي للمجيء الى بلادنا في مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار" في الحرب العالمية الثانية في 9 ايار السنة المقبلة.

المصدر: وكالات