غوغل تؤيد اتفاقا دوليا حول الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات

جهينة نيوز:

أبدت مجموعة غوغل تأييدها لاتفاق دولي ينص على أن تدفع الشركات المتعددة الجنسيات المزيد من الضرائب في الدول التي تجني فيها عائداتها بدلا من أن تدفع الضرائب على هذه العائدات في دولها الأصل.

وكتب المسؤول الكبير في شركة الإنترنت العملاقة كاران بهاتيا في مدونة إلكترونية "ندعم الحركة من أجل نظام دولي وشامل جديد ينظم كيفية فرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات".

وتابع أن "الضرائب على دخل الشركات وسيلة مهمة تقدم من خلالها الشركات مساهمتها للدول والمجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، ونود قيام بيئة ضريبية يعتبرها الناس منطقية وملائمة".

وجاء موقف غوغل في حين تنعقد قمة مجموعة العشرين السبت والأحد في اليابان بعدما اجتمع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في هذه البلدان في مطلع حزيران لوضع أسس اتفاق حول نظام الضرائب على شركات الإنترنت الكبرى.

وتعتزم فرنسا فرض ضريبة على شركات غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل، أو ما يعرف بمجموعة "غافا"، عن الأنشطة التي "تدر عليها عائدات بفضل رواد الإنترنت الفرنسيين"، وذلك رغم معارضة الولايات المتحدة.

المصدر أ ف ب