ترامب يدعو الهند إلى إلغاء الرسوم على السلع الأمريكية

جهينة نيوز:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم الإضافية التي قررت الهند فرضها مؤخراً على عدد من السلع الأمريكية بـ "غير مقبولة " مطالباً بسحبها .

وكتب ترامب على تويتر " الهند تفرض منذ سنوات رسوماً مرتفعة على الولايات المتحدة. وأخيراً زادت هذه الرسوم بصورة أكبر.. هذا غير مقبول، يجب سحب الرسوم " .

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى أن الهند فرضت رسوماً إضافية على حوالي 30 سلعة أمريكية، رداً على قرار ترامب في 1 يونيو(حزيران) الجاري إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لسلع هندية، بـ 6.3 مليار دولار.

يأتي ذلك قبل لقاء منتظر يجمع ترامب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش أعمال قمة مجموعة الدول العشرين، التي انطلقت في أوساكا اليابانية، الخميس.

هذا و قررت الولايات المتحدة والهند مواجهة التوتر المتزايد بسبب القضايا التجارية، ومبيعات الأسلحة لنيودلهي، و العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.