مستشار السبسي : حالته مستقرة و لا وجود لفراغ دستوري

جهينة نيوز:

أعلن المستشار السياسي في رئاسة الجمهورية التونسية نور الدين بن تيشه الجمعة أن الحالة الصحية للباجي قائد السبسي "مستقرة"، مؤكدا عدم وجود "فراغ" في السلطة .

كما بين في تصريح لإذاعة محلية ردا على ما تم تداوله بخصوص الفرضيات الدستورية في حال شغور منصب رئيس البلاد "لا يوجد فراغ دستوري، هناك رئيس جمهورية قائم بالذات".

من جهته، كتب حافظ السبسي نجل الرئيس تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك الجمعة "أطمئن التونسيين على بداية تحسّن الوضع الصحّي للرئيس الباجي قائد السبسي".

وتعرض قائد السبسي (92 عاماً) الخميس لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري .