البنك الدولي يمنح إندونيسيا قرضاً بقيمة 300 مليون دولار لمكافحة الفقر

جهينة نيوز:

وافق البنك الدولي على منح إندونيسيا قرض بقيمة 300 مليون دولار للحد من الفقر.

وأضافت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، وافقوا على منح جاكرتا قرض بقيمة 300 مليون دولار للحد من الفقر.

وأضافت الوكالة أن البنك الدولي وافق على القرض بغرض تخصيصه لتحسين الخدمات في أكثر من 66 ألف قرية والحد من الفقر في البلاد.

وقال رودريجو شافيز، المدير التنفيذي للبنك الدولي في إندونيسيا وتيمور الشرقية، إن القرض الذي سيُخصص لدعم البنية التحتية وعدم المساواة في الدخل في المناطق الريفية، سيسهم في الجهود المبذولة لزيادة النمو الاقتصادي.

وأضاف تشافيز أن إندونيسيا أحرزت تقدماً في مكافحة الفقر وعدم المساواة في توزيع الدخل خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الإندونيسية لعام 2018، فإن 9.66 في المئة من سكان البلاد، وهو ما يشكل نحو 25.6 مليون إندونيسي، يعيشون تحت خط الفقر.